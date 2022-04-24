Министр обороны Латвии обвинил противников вступления Украины в ЕС в пропутинской позиции

Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского союза уже этим летом. Вице-премьер, министр обороны Латвии уверен, что все, кто выступает против, занимают пропутинскую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Артиса Пабрикса в Twitter.

"Наша конечная цель - предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом! Любая страна ЕС, выступающая против этого, является пропутинской и работает против глобальных интересов ЕС", - написал он.

Отметим министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил о том, что Украина не должна получить статус кандидата в члены ЕС в июне, поскольку государства Западных Балкан проходили значительно более долгий путь во время этого процесса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина рассчитывает получить членство в ЕС в 2024 году.