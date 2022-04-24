Міністр оборони Латвії звинуватив противників вступу України в ЄС у пропутінській позиції
Україна повинна отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу вже цього літа. Віце-прем'єр, міністр оборони Латвії впевнений, що всі, хто виступає проти, займають пропутінську позицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса в Twitter.
"Наша кінцева мета - надати Україні статус кандидата в ЄС вже цього літа! Будь-яка країна ЄС, яка виступає проти цього, є пропутінською і працює проти глобальних інтересів ЄС", - написав він.
Зазначимо міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив про те, що Україна не повинна отримати статус кандидата в члени ЄС у червні, оскільки держави Західних Балкан проходили значно довший шлях під час цього процесу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна розраховує отримати членство в ЄС у 2024 році.
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