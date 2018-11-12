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Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 17:44
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Фото: ракетный обстрел (twitter.com/ignis_fatum)

Запущенная из сектора Газа ракета попала в автобус на юге страны

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Запущенная из сектора Газа ракета попала в автобус на юге страны.

"Сирены продолжают звучать в южных районах Израиля", - говорится в сообщении.

В ответ на ракетные обстрелы истребители ВВС Израиля начали наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа.

Также в соцсети размещено видео обстрела. На нем видно, как в воздухе пролетают и взрывают ракеты, а также звучат сирены.

Израильский десятый канал сообщает, что с территории сектора Газа в сторону израильских городов было запущено около 80 ракет. В городе Сидерот снаряд взорвался в жилом доме. В результате пострадал 19-летний молодой человек, он находится в критическом состоянии.

Напомним, сотрудники спецназа армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в секторе Газа. В результате удара были убиты шестеро палестинцев, включая одного из командиров группировки ХАМАС. В ходе столкновений с силами палестинских боевиков ХАМАС погиб израильский подполковник. 

В секторе Газа в результате перестрелки погиб израильский подполковник Израиль нанес удары по сектору Газа, погибли 6 человек
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