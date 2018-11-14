Міністр оборони Ізраїлю оголосив про відставку

Фото: Авігдор Ліберман (flickr com Eduard Ghazanchyan)

Авігдор Ліберман йде з поста міністра оборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман сьогодні, 14 листопада 2018 року, оголосив про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

Ліберман заявив про намір покинути пост міністра оборони Ізраїлю на спеціальному засіданні фракції "Наш дім Ізраїль" (Ліберман є главою цієї партії).

"Як ви здогадуєтеся, я зібрав вас для того, щоб повідомити про своє рішення піти у відставку. Я вважаю, що припинення вогню одночасно з триваючими намаганнями прийти до врегулювання в Газі - це капітуляція перед терором", - заявив він на прес-конференції.

Крім того, він зазначив, що останнім часом між ним і прем'єр-міністром існували серйозні розбіжності. Зокрема, він категорично заперечував проти ввезення катарського пального в сектор Гази, але "був змушений підкоритися, оскільки отримав письмове розпорядження прем'єр-міністра".

Ліберман також закликав до проведення дострокових виборів в Кнесет 21-го скликання в найближчий термін. Він сподівається, що до 18 листопада буде узгоджена дата цих виборів.

Відзначимо, Ліберман очолює Міністерство оборони Ізраїлю з 30 травня 2016 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 листопада Ізраїль почав удари по сектору Газа у відповідь на ракетний обстріл. Після цього, Спільне командування палестинських збройних сил оголосило про припинення вогню і заявило про готовність дотримуватися перемир'я з Ізраїлем за посередництва Єгипту.

Крім того, повідомлялося, що через ескалацію напруженості в секторі Газа Кувейт і Болівія запросили провести екстрене засідання Ради безпеки ООН.