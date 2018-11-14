Сектор Газа заявил о готовности заключить перемирие с Израилем

Фото: последствия ударов в секторе Газа (twitter.com/AJEnglish)

Перемирие должно состоятся в формате, который подписан при посредничестве Египта

Совместное командование палестинских вооруженных сил объявило о прекращении огня и заявили о готовности соблюдать перемирие с Израилем при посредничестве Египта, если "сионитский противник" примет аналогичное решение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Правительство Израиля сообщило, что информация о прекращении огня поступала от четырех различных посредников - Египта, Норвегии, Швейцарии и ООН. После этого заявления, кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности (IDF), провел совещание, которое длилось более 6 часов.

"Кабинет Безопасности поручил IDF продолжать свою работу по мере необходимости", - заявили в Израиле по итогам заседания.

Также сообщается, что во время заседания кабинета министров были заслушаны брифинги руководителей IDF и Моссад, которые выступили против расширения военной кампании. Их позиция была поддержана премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который пытается избежать войны в секторе Газа.

В то же время министр обороны Авигдор Либерман, министр по делам Иерусалима, министр охраны окружающей среды Зеев Элькин, министр образования Нафтали Банеет и министр юстиции Айеле Шакед выступили против прекращения огня.

Напомним, Совбез ООН созывает экстренную встречу по ситуации в секторе Газа. увейт и Боливия запросили провести экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за эскалации напряженности в секторе Газа.