Министр обороны Хорватии подал в отставку после падения самолета ВВС

В Хорватии недалеко от города Задара произошло крушение учебно-тренировочного самолета военно-воздушных сил Хорватии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Croatia Week.

В результате авиакатастрофы погибли два пилота - инструктор Марко Новкович и стажер Лука Ягатич.

Новкович был членом пилотажной группы ВВС и ПВО Хорватии "Крылья бури". Ягатич был командиром взвода в бронетанковой бригаде хорватской армии и успешно прошел курс подготовки к отбору для военных летчиков.

После крушения самолета министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич принял решение уйти в отставку

"Тяжело терять военнослужащих министру обороны и любому офицеру. Важно, чтобы было проведено расследование происшествия. Сегодня я ухожу в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра обороны", - заявил министр на пресс-конференции.

Он выразил соболезнования семьям погибших, военно-воздушным силам и хорватской армии.