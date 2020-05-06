В Аргентина потерпел крушение медицинский вертолет, есть жертвы

Иллюстративное фото (rnbo.gov.ua)

На борту находились четыре человека

В Аргентине произошло крушение медицинского вертолета, в результате которого погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету El Chubut.

Сообщается, что трагедия произошла накануне в провинции Чубут. На борту находились четыре человека: врач и медсестра, которые погибли при падении вертолета, и два пилота, они выжили.

Вертолет должен был транспортировать в Буэнос-Айрес трехлетнего ребенка с заболеванием сердца. Предполагается, что авария произошла по причине плохой видимости в районе из-за тумана.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в больнице, пилот, которому 44 года, находится в критическом состоянии, у него обожжено около 60% тела, есть повреждения грудной клетки и легких. Состояние второго пилота (ему 34 года) тяжелое.

Напомним, 29 апреля к западу от острова Кефалония вертолет НАТО исчез в Ионическом море. Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады. Позже были найдены обломки канадского вертолета в итальянской зоне контроля в Ионическом море. Также было найдено тело одного из членов экипажа. 2 мая военный корабль канадских вооруженных сил официально прекратил поиски членов экипажа вертолета. Поиски пропавших длились трое суток.