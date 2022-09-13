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Министр обороны Эстонии посетил Киев и передал ВСУ мобильный госпиталь

Фото: министр обороны Эстонии посетил Киев и передал ВСУ мобильный госпиталь (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Эстония всегда ставила людей превыше всего. Это то, что они сейчас делают - поставляют украинской армии современный мобильный госпиталь, который будет спасать жизни наших военных и гражданских. Спасибо, друзья!"- написал он.

Отметим, что в феврале Эстония уже передавала Украине полевой госпиталь Role 2.

Кроме того, недавно в Украину прибыли беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS, изготовленные эстонским оборонным предприятием Milrem Robotics.

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ЭстонияАлексей Резников