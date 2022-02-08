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Эстония передала полевой госпиталь для украинских военных

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Таллинн, Вторник 08 февраля 2022 15:47
Эстония передала полевой госпиталь для украинских военных Фото: Эстония передала полевой госпиталь для Украины (mil.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Эстония передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. Символический ключ вручили украинской делегации на военно-морской базе Сил обороны Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что мобильный полевой госпиталь Role 2 производства Эстонии предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях. Он обеспечивает предоставление медицинской помощи на уровне бригады.

Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.

Фото: Эстония передала полевой госпиталь для Украины (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Эстонии намерено передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и гаубицы.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что США одобрили военные поставки "очень интересных вещей" из стран Балтии.

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