Эстония передала полевой госпиталь для украинских военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

Сообщается, что мобильный полевой госпиталь Role 2 производства Эстонии предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях. Он обеспечивает предоставление медицинской помощи на уровне бригады.

Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.

Фото: Эстония передала полевой госпиталь для Украины (mil.gov.ua)