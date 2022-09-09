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Эстонские беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS прибыли в Украину

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Пятница 09 сентября 2022 16:21
Эстонские беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS прибыли в Украину Фото: эстонские беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS прибыли в Украину (THeMIS wikipedia org)
Автор: Елизавета Драбкина

Беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS, изготовленные эстонским оборонным предприятием Milrem Robotics, прибыли в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

На фотографиях видно, как военные украинского медицинского батальона проводят испытания бронетранспортеров на полигоне возле Киева.

Украинцы назвали машину, которая представляет собой гусеничную гибридную модульную пехотную систему, "Журавль".

Milrem описывает THeMIS как устройство, которое помогает сократить количество людей на фронте. Его можно использовать как транспортную и как боевую машину - увозить раненых, а также подвозить боеприпасы.

Данные бронетранспортеры развивают скорость до 20 км в час и могут нести на себе 750 кг. Известно, что цена гусеничной машины начинается от 300 тысяч евро.

Также сообщается, что 11 стран приняли на вооружение оружие THeMIS, в том числе США, Великобритания и Германия.

Как сообщалось ранее, Норвегия передаст Украине 160 противотанковых ракет Hellfire и пусковые установки, а также блоки наведения для них.

Кроме того, Турция передала 50 противоминных бронеавтомобилей "Kirpi" для украинских военных.

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