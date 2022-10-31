Міністр оборони Туреччини обговорить з Шойгу "зернову угоду"

Голова Міноборони Туреччини зазначив, що призупинення "зернової ініціативи" не принесе користі ні Росії, ні Україні, ні комусь іншому.

Він додав, що Туреччина також обговорює питання "зернового коридору" з українськими офіційними особами.

"Ми ведемо переговори з міністром оборони України та міністром оборони Росії. Ми поспілкуємось з ними і спробуємо забезпечити продовження цієї ініціативи. Ця ініціатива буде", - сказав Акар.

Нагадаємо, раніше Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

При цьому ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден по "зерновому коридору" та попередили про це Росію.

Сьогодні з українських портів вийшли 12 суден з продовольством.

Що означає відкриття Росією "зернового фронту" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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