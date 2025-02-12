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Міністр оборони США зробив заяву про допомогу Україні від країн Європи

Україна, Середа 12 лютого 2025 16:48
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Міністр оборони США зробив заяву про допомогу Україні від країн Європи Фото: міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Європа має забезпечити "переважну частку" допомоги Україні. А захист безпеки є імперативом для країн НАТО з Європи.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Виступаючи в Брюсселі, міністр оборони США заявив, що "захист європейської безпеки є імперативом для європейських членів НАТО", і Європа "повинна надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні".

"Це означає надання більшої кількості боєприпасів і обладнання, використання порівняльних переваг, розширення оборонної промислової бази і, що дуже важливо, роз'яснення своїм громадянам загрози, що стоїть перед Європою", - сказав він.

Турне Гегсета

Міністр оборони США Піт Гегсет вирушив 10 лютого в європейське турне, під час якого він відвідає Німеччину, Бельгію та Польщу. Під час візитів він має намір обговорити російсько-українську війну.

Зокрема, глава Пентагону прибув до Брюсселя, де бере участь у зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО і зустрічі Контактної групи з оборони України (UDCG, або простіше кажучи, зустріч у форматі "Рамштайн").

Так, виступаючи в Брюсселі, також Гегсет зробив заяву про повернення України до кордонів до 2014 року. Він назвав це нереалістичним.

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