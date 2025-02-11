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Міністр оборони США обговорить у Європі російсько-українську війну, - ЗМІ

Вівторок 11 лютого 2025 04:10
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Міністр оборони США обговорить у Європі російсько-українську війну, - ЗМІ Фото: Піт Хегсет (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Міністр оборони США Піт Гегсет вирушив 10 лютого в європейське турне, під час якого він відвідає Німеччину, Бельгію та Польщу. Під час візитів він має намір обговорити російсько-українську війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як пише видання, у Німеччині Гегсет відвідає штаб-квартиру Командування США в Європі (USEUCOM) і Африці (AFRICOM). Крім того, планує зустрітися з військовослужбовцями і провести з ними фізичне тренування.

Далі з ФРН глава Пентагону прибуде до Брюсселя, де візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО і зустрічі Контактної групи з оборони України (UDCG, або простіше кажучи, зустріч у форматі "Рамштайн"). У планах Гегсета обговорити необхідність збільшення витрат Альянсу на оборону.

"Будемо говорити про те, щоб Європа відігравала провідну роль в Україні", - заявив він в інтерв'ю Fox News.

Зустріч "Рамштайн" стане першою за нової адміністрації президента США Дональда Трампа і першою, яка пройде під керівництвом не США, а Великої Британії.

Днями в МЗС Британії заявили, що зустріч буде присвячена "пріоритетам для України", оскільки міжнародне співтовариство продовжує координувати умови для надання підтримки Києву в його боротьбі з незаконним вторгненням російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначимо, що Контактна група з питань оборони України - це консорціум з близько 50 країн-партнерів, який було засновано під головуванням колишнього міністра оборони США Ллойдом Остіном для координування підтримки України в її боротьбі з російським широкомасштабним вторгненням.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кандидатура Піта Хегсета на посади нового міністра оборони була затверджена Сенатом США 25 січня. Вирішальною при голосуванні стала підтримка з боку віце-президента Джей Ді Венса.

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