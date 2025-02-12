Министр обороны США сделал заявление о помощи Украине от стран Европы

Европа должна обеспечить "подавляющую долю" помощи Украине. А защита безопасности является императивом для стран НАТО из Европы.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Это означает предоставление большего количества боеприпасов и оборудования, использование сравнительных преимуществ, расширение оборонной промышленной базы и, что очень важно, разъяснение своим гражданам угрозы, стоящей перед Европой", - сказал он.

Выступая в Брюсселе, министр обороны США заявил, что "защита европейской безопасности является императивом для европейских членов НАТО", и Европа "должна предоставить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине".

Турне Хегсета

Министр обороны США Пит Хегсет отправился 10 февраля в европейское турне, в ходе которого он посетит Германию, Бельгию и Польшу. В ходе визитов он намерен обсудить российско-украинскую войну.

В частности, глава Пентагона прибыл в Брюссель, где примает участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО и встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG или проще говоря встреча в формате "Рамштайн").

Так, выступая в Брюсселе, также Хегсет сделал заявление о возвращении Украины к границам до 2014 года. Он назвал это нереалистичным.

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