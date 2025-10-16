Міністр оборони Швеції назвав найкращий шлях до миру в Україні
Найкращий шлях до миру в Україні полягає у нарощуванні військової допомоги Києву та посиленні санкційного тиску на Росію.
Про це в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
"Я думаю, що найкращий шлях до миру в Україні полягає у збільшенні військової допомоги Україні та посиленні санкцій проти Росії", - сказав він.
За словами міністра, необхідно збільшити санкційний тиск, особливо в енергетичному секторі, а також активніше боротися з так званим "тіньовим флотом" Москви, ідентифікуючи більше суден.
Окрім того, Йонсон наголосив на важливості використання заморожених російських активів для підтримки української оборонної промисловості.
"Тоді Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) зрозуміє, що ця війна також загрожує основі його влади. І він знає, що не буде успішним у цій війні. І він не був успішним", - наголосив міністр оборони Швеції.
Також він нагадав, що минулого року Росія втратила понад 300 тисяч військових, а загалом змогла захопити менше ніж 0,5% території.
Допомога Україні від Швеції
Швеція активно підтримує Україну як гуманітарно, так і військово.
Нещодавно уряд країни оголосив про новий гуманітарний пакет допомоги перед зимою на суму 1,1 мільярда шведських крон (понад 116 мільйонів євро).
Кошти спрямовуватимуть на найнагальніші потреби України, включно з енергетикою, відбудовою, розмінуванням та іншими критично важливими сферами.
Раніше повідомлялось, що Швеція виділила Україні військову допомогу на 836 млн доларів, у рамках якої передбачено постачання самохідних артилерійських установок Archer.
У межах пакета країна закуповує 18 нових систем Archer та додаткові боєприпаси калібру 155 мм на 327 млн доларів. Загалом в Україні буде вже 44 таких артилерійських системи, ефективність яких українські військові підтвердили у бойових діях проти російських цілей.