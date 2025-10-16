ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Міністр оборони Швеції назвав найкращий шлях до миру в Україні

Четвер 16 жовтня 2025 16:08
UA EN RU
Міністр оборони Швеції назвав найкращий шлях до миру в Україні Фото: Пол Йонсон, міністр оборони Швеції (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

Найкращий шлях до миру в Україні полягає у нарощуванні військової допомоги Києву та посиленні санкційного тиску на Росію.

Про це в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Я думаю, що найкращий шлях до миру в Україні полягає у збільшенні військової допомоги Україні та посиленні санкцій проти Росії", - сказав він.

За словами міністра, необхідно збільшити санкційний тиск, особливо в енергетичному секторі, а також активніше боротися з так званим "тіньовим флотом" Москви, ідентифікуючи більше суден.

Окрім того, Йонсон наголосив на важливості використання заморожених російських активів для підтримки української оборонної промисловості.

"Тоді Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) зрозуміє, що ця війна також загрожує основі його влади. І він знає, що не буде успішним у цій війні. І він не був успішним", - наголосив міністр оборони Швеції.

Також він нагадав, що минулого року Росія втратила понад 300 тисяч військових, а загалом змогла захопити менше ніж 0,5% території.

Допомога Україні від Швеції

Швеція активно підтримує Україну як гуманітарно, так і військово.

Нещодавно уряд країни оголосив про новий гуманітарний пакет допомоги перед зимою на суму 1,1 мільярда шведських крон (понад 116 мільйонів євро).

Кошти спрямовуватимуть на найнагальніші потреби України, включно з енергетикою, відбудовою, розмінуванням та іншими критично важливими сферами.

Раніше повідомлялось, що Швеція виділила Україні військову допомогу на 836 млн доларів, у рамках якої передбачено постачання самохідних артилерійських установок Archer.

У межах пакета країна закуповує 18 нових систем Archer та додаткові боєприпаси калібру 155 мм на 327 млн доларів. Загалом в Україні буде вже 44 таких артилерійських системи, ефективність яких українські військові підтвердили у бойових діях проти російських цілей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони РФ Швеція Війна в Україні
Новини
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить