Війна в Україні
САУ Archer і не тільки. Україна отримає пакет допомоги від Швеції на 836 млн доларів

Четвер 11 вересня 2025 16:03
САУ Archer і не тільки. Україна отримає пакет допомоги від Швеції на 836 млн доларів Фото: Пол Йонсон, міністр оборони Швеції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швеція надасть Україні озброєння на 836 млн доларів у рамках чергового пакета військової допомоги. Туди, зокрема, увійдуть самохідні артилерійські установки Archer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Швеції Пола Йонсона в соцмережі X.

"Швеція представила 20-й пакет підтримки України вартістю 836 мільйонів доларів. До нього входять, серед іншого, 18 нових систем Archer, продовження довгострокової військової допомоги Україні в розмірі 3,6 мільярда доларів щорічно у 2026-2027 роках і 900 мільйонів доларів щорічного цивільного фінансування у 2026-2028 роках", - розповів Йонсон.

Він уточнив, що країна в рамках пакета допомоги закупить 18 нових систем Archer і додаткові боєприпаси калібру 155 мм на суму 327 мільйонів доларів. Таким чином, загалом в України буде вже 44 таких артилерійських системи. Українські воїни підтвердили їхню ефективність проти російських цілей.

Також, за словами Йонсона, Швеція закупить матеріальні засоби на суму 190 млн доларів у морській сфері. Йдеться про мобільні прибережні радіолокаційні системи, нові судна забезпечення з гранатометами та безпілотними системами. 32 передані катери Combat boat 90 отримають додаткові датчики, озброєння і радари.

При цьому Швеція надасть 500 мотоциклів та обладнання для підтримки авіабаз - вантажівки і трактори - на суму 12,7 мільйона доларів.

Подаровані Україні зенітні системи Tridon Mk 2 отримають радіолокаційні датчики та системи управління. Додатково надаються ще програмовані 40-мм зенітні боєприпаси.

До пакета включено й фінансові внески на суму 68 мільйонів доларів у різні коаліції можливостей.

"Включено й додаткові секретні системи та проєкти, але їх впровадження буде відкладено до поля бою. Російська армія може очікувати шведсько-українських "сюрпризів" у майбутньому. Швеція продовжить чинити жорсткий тиск на Росію, поки вона не зупинить цю війну", - зазначив Йонсон.

САУ Archer

Самохідна артилерійська установка Archer - це сучасна шведська система калібру 155 мм, створена компанією BAE Systems Bofors і прийнята на озброєння Швеції 2013 року. Вона побудована на колісному шасі Volvo A30 і призначена для високомобільної вогневої підтримки.

Archer здатний відкривати вогонь менш ніж через 30 секунд після зупинки і так само швидко змінювати позицію, що значно знижує вразливість від ударів у відповідь. Дальність стрільби сягає до 60 км залежно від боєприпасів, а автоматизована система заряджання дає змогу вести інтенсивний вогонь темпом до 8 пострілів на хвилину.

До слова, раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявляв про загрозу війни з Росією для всієї Європи.

