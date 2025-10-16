Министр обороны Швеции назвал лучший путь к миру в Украине

Лучший путь к миру в Украине заключается в наращивании военной помощи Киеву и усилении санкционного давления на Россию.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Я думаю, что лучший путь к миру в Украине заключается в увеличении военной помощи Украине и усилении санкций против России", - сказал он.

По словам министра, необходимо увеличить санкционное давление, особенно в энергетическом секторе, а также активнее бороться с так называемым "теневым флотом" Москвы, идентифицируя больше судов.

Кроме того, Йонсон отметил важность использования замороженных российских активов для поддержки украинской оборонной промышленности.

"Тогда Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) поймет, что эта война также угрожает основе его власти. И он знает, что не будет успешным в этой войне. И он не был успешным", - подчеркнул министр обороны Швеции.

Также он напомнил, что в прошлом году Россия потеряла более 300 тысяч военных, а в целом смогла захватить менее 0,5% территории.