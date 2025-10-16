Министр обороны Швеции назвал лучший путь к миру в Украине
Лучший путь к миру в Украине заключается в наращивании военной помощи Киеву и усилении санкционного давления на Россию.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
"Я думаю, что лучший путь к миру в Украине заключается в увеличении военной помощи Украине и усилении санкций против России", - сказал он.
По словам министра, необходимо увеличить санкционное давление, особенно в энергетическом секторе, а также активнее бороться с так называемым "теневым флотом" Москвы, идентифицируя больше судов.
Кроме того, Йонсон отметил важность использования замороженных российских активов для поддержки украинской оборонной промышленности.
"Тогда Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) поймет, что эта война также угрожает основе его власти. И он знает, что не будет успешным в этой войне. И он не был успешным", - подчеркнул министр обороны Швеции.
Также он напомнил, что в прошлом году Россия потеряла более 300 тысяч военных, а в целом смогла захватить менее 0,5% территории.
Помощь Украине от Швеции
Швеция активно поддерживает Украину как гуманитарно, так и военно.
Недавно правительство страны объявило о новом гуманитарном пакете помощи перед зимой на сумму 1,1 миллиарда шведских крон (более 116 миллионов евро).
Средства будут направлять на самые насущные потребности Украины, включая энергетику, восстановление, разминирование и другие критически важные сферы.
Ранее сообщалось, что Швеция выделила Украине военную помощь на 836 млн долларов, в рамках которой предусмотрены поставки самоходных артиллерийских установок Archer.
В рамках пакета страна закупает 18 новых систем Archer и дополнительные боеприпасы калибра 155 мм на 327 млн долларов. Всего в Украине будет уже 44 таких артиллерийских системы, эффективность которых украинские военные подтвердили в боевых действиях против российских целей.