Міністр оборони Польщі різко відповів опозиції через закиди щодо України

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш різко відповів опозиції в Сеймі, звинувативши деяких депутатів у тому, що їхні заяви фактично працюють на стратегію безпеки Росії, а не Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 .

Косіняк-Камиш нагадав, що в п'ятницю польські винищувачі знову піднімали в повітря через російську атаку на Україну. Він також згадав, що напередодні прем'єр-міністр Дональд Туск представив можливі сценарії ескалації з боку Росії.

"Це вже не поодинокі випадки, це спланована агресія проти держав НАТО. Вона не є випадковістю, вона є стратегією Російської Федерації", - заявив міністр з трибуни Сейму.

Коментуючи попередні виступи опозиційних депутатів, він сказав, що "з цієї трибуни щойно лунали слова, які вписуються у стратегію безпеки не Польщі, а саме Росії".

"У цій залі ми маємо говорити одним голосом про те, як убезпечитись від цієї стратегії Російської Федерації, щоб вона не була реалізована ні в Польщі, ні в Європі", - наголосив Косіняк-Камиш.

Звертаючись до опозиції, Косіняк-Камиш описав ситуацію на кордоні.

"Бачите, що відбувається. Ракети падають, дрони падають за кілометр від польського кордону. Якщо Україна не матиме засобів протиповітряної оборони, якщо не матиме боєприпасів для збиття цих дронів, то більшість цих дронів пролітатимуть через Україну й долітатимуть до Польщі. Цього ви хочете?" - запитав міністр.

Перед Косіняк-Камишем з трибуни виступав, зокрема, один з лідерів "Конфедерації" Славомир Ментцен. Він заявляв, що Польща має замало артилерійських боєприпасів, непідготовлені резерви, і стверджував, що в країни "немає цивільної оборони, немає укриттів, немає нічого".