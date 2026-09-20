Министр обороны Польши резко ответил оппозиции из-за упреков в Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш резко ответил оппозиции в Сейме, обвинив некоторых депутатов в том, что их заявления фактически работают на стратегию безопасности России, а не в Польше.

Косиняк-Камыш напомнил, что в пятницу польские истребители снова поднимали в воздух из-за российской атаки на Украину. Он также напомнил, что накануне премьер-министр Дональд Туск представил возможные сценарии эскалации со стороны России.

"Это уже не единичные случаи, это спланированная агрессия против государств НАТО. Она не случайно, она является стратегией Российской Федерации", - заявил министр с трибуны Сейма.

Комментируя предыдущие выступления оппозиционных депутатов, он сказал, что "с этой трибуны только звучали слова, которые вписываются в стратегию безопасности не Польши, а именно России".

"В этом зале мы должны говорить одним голосом о том, как уберечься от этой стратегии Российской Федерации, чтобы она не была реализована ни в Польше, ни в Европе", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Обращаясь к оппозиции, Косиняк Камыш описал ситуацию на границе.

"Видите, что происходит. Ракеты падают, дроны падают в километре от польской границы. Если Украина не будет иметь средств противовоздушной обороны, если не будет боеприпасов для сбития этих дронов, то большинство этих дронов будут пролетать через Украину и долетать до Польши. Этого вы хотите?" – спросил министр.

Перед Косиняк-Камишем с трибуны выступал один из лидеров "Конфедерации" Славомир Ментцен. Он заявлял, что у Польши мало артиллерийских боеприпасов, неподготовленных резервов, и утверждал, что у страны "нет гражданской обороны, нет укрытий, нет ничего".