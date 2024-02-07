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Міністр оборони Польщі про атаку на Україну: Росія поповнила свої втрати з початку війни

Середа 07 лютого 2024 11:48
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Міністр оборони Польщі про атаку на Україну: Росія поповнила свої втрати з початку війни Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш відреагував на масовану атака на Україну, заявивши, що Росія заповнила свої втрати, яких зазнала на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Росія проводить дуже масовану атаку, і вона підготувалася до неї. Вона компенсувала втрати, яких зазнала на початку війни, а це було два роки тому, вона перевела виробництво на військовий лад, у неї є союзники, як-от Північна Корея, які постачають їй величезну кількість боєприпасів", - заявив він.

Міністр додав, що більшість російських ракет летить у бік Польщі.

"З раннього ранку на всій території України оголошено повітряну тривогу. Це повторюється циклічно, вже, на жаль, раз на тиждень, раз на 10 днів. Ці атаки мають масований характер. І більшість ракет летить на захід, у бік Польщі", - заявив він.

Косиняк-Камиш додав, що всі системи безпеки країни перебувають у повній бойовій готовності.

"Вони, звичайно, маневрують, їхня мета - українська територія. Але відсьогодні, від сьогоднішнього ранку, всі системи безпеки в Польщі перебувають у повній бойовій готовності", - відповів міністр оборони.

Масована атака

Сьогодні вранці росіяни випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів, які загарбники випустили ще з вечора.

На тлі ракетної атаки Польща піднімала в небо авіацію, а речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети маневрували в західних областях України, у тому числі і до польського кордону.

У Києві вранці лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі було пошкоджено електромережі.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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