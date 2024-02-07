Министр обороны Польши об атаке на Украину: Россия восполнила свои потери с начала войны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отреагировал на массированную атака на Украину, заявив, что Россия восполнила свои потери, которые понесла в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Россия проводит очень массированную атаку, и она подготовилась к ней. Она восполнила потери, которые понесла в начале войны, а это было два года назад, она перевела производство на военный лад, у нее есть союзники, такие как Северная Корея, которые поставляют ей огромное количество боеприпасов", - заявил он.

Министр добавил, что большинство российских ракет летит в сторону Польши.

"С раннего утра на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это повторяется циклически, уже, к сожалению, раз в неделю, раз в 10 дней. Эти атаки носят массированный характер. И большинство ракет летит на запад, в сторону Польши", - заявил он.

Косиняк-Камыш добавил, что все системы безопасности страны находятся в полной боевой готовности.

"Они, конечно, маневрируют, их цель - украинская территория. Но с сегодняшнего дня, с сегодняшнего утра, все системы безопасности в Польше находятся в полной боевой готовности", - ответил министр обороны.

Массированная атака

Сегодня утром россияне выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеские цели, включая 15 дронов, которые захватчики выпустили еще с вечера.

На фоне ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию, а спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе.

В Киеве с утра звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.