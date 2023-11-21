Міністр оборони Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом

Політик прибув до столиці Київ потягом рано-вранці. Протягом дня він зустрінеться з українським колегою Рустемом Умеровим та президентом Володимиром Зеленським.

Головними темами поїздки є навчання українських солдатів та військова допомога. Візит міністра також має підтвердити підтримку України з боку Німеччини.

У плани входить покладання вінків на Майдані, де десять років тому розпочався Євромайдан, та відвідування українського військового полігону.

Це другий візит Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони. Востаннє він був у Києві у лютому . Він подарував тодішньому міністру оборони Олексію Резнікову іграшковий танк Leopard 2.

Допомога Німеччині Україні

Німеччина надає Україні військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін передав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони.

Раніше ми писали, що уряд Німеччини подвоїть військову допомогу Україні до 8 млрl євро у 2024 році.

У жовтні 2023 року міністр оборони України Рустам Умеров спілкувався з Борисом Пісторіусом. Темою розмови була подальша підтримка України.

Також минулого місяця Німеччина вирішила виділити Україні майже 200 млн євро на потреби енергетичних компаній.