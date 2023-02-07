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Міністр оборони Німеччини підтвердив поставку Україні танків Leopard 1 та розкрив деталі

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Група з кількох європейських країн має намір передати Україні більше сотні танків Leopard 1A5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна отримає понад 100 старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

Він зазначив, що до першого-другого кварталу 2024 року танками мають бути оснащені щонайменше три батальйони.

Додамо, що Пісторіус наразі перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Спочатку його візит тримався у секреті з міркувань безпеки.

Раніше видання Spiegel повідомляло, що уряд Німеччини схвалив поставку 178 танків Leopard 1 Україні. Зазначалось, що перші танки мають бути доставлені влітку цього року, але більша їх частина - не раніше 2024 року.

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