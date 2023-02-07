Німеччина схвалила поставку 178 танків Leopard 1 Україні, - Spiegel

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За даними видання, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила поставку 178 танків Leopard 1 Україні.

Перші танки повинні бути доставлені в Україну вже влітку цього року, проте більша їх частина - не раніше наступного року. Згідно з повідомленням уряду, Німеччина планує офіційно оголосити про план сьогодні ввечері.