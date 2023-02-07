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Німеччина схвалила поставку 178 танків Leopard 1 Україні, - Spiegel

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Німеччина, Вівторок 07 лютого 2023 18:04
Німеччина схвалила поставку 178 танків Leopard 1 Україні, - Spiegel Фото: Німеччина ухвалила поставку 178 танків Leopard 1 Україні (deviantart com liam2010)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 лютого, Федеральний уряд Німеччини схвалив поставку танків Leopard 1 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними видання, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила поставку 178 танків Leopard 1 Україні.

Перші танки повинні бути доставлені в Україну вже влітку цього року, проте більша їх частина - не раніше наступного року. Згідно з повідомленням уряду, Німеччина планує офіційно оголосити про план сьогодні ввечері.

Таким чином, Німеччина має намір поставити Україні значно більше танків Leopard 1, ніж було відомо раніше, адже німецькі ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати до 160 танків Leopard 1 із промислових складів Німеччини.

Нагадаємо, уряд Німеччини раніше схвалив постачання Україні 88 своїх танків Leopard 1.

РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Leopard 1 та чим вони відрізняються від вже погоджених Leopard 2.

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