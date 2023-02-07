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Министр обороны Германии подтвердил поставку Украине танков Leopard 1 и раскрыл детали

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Группа из нескольких европейских стран намерена передать Украине более сотни танков Leopard 1A5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Украина получит более 100 старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.

Он отметил, что к первому-второму кварталу 2024 года танками должны быть оснащены по меньшей мере три батальона.

Добавим, что Писториус находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Первоначально его визит держался в секрете из соображений безопасности.

Ранее издание Spiegel сообщало, что правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине. Отмечалось, что первые танки должны быть доставлены летом этого года, но большая их часть - не раньше 2024 года.

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