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Міністр оборони Німеччини анонсував перший візит до Києва

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Берлін, Неділя 22 січня 2023 01:40
Міністр оборони Німеччини анонсував перший візит до Києва Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом здійснить візит до України, можливо, протягом наступних чотирьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild am Sonntag.

Пісторіус сказав, що точні дати поїздки поки що не може назвати.

"Однак безперечно те, що я швидко вирушу в Україну. Можливо, навіть протягом наступних чотирьох тижнів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку.

Німецьке видання Spiegel писало про те, що крісло міністра оборони Німеччини може зайняти міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус. Пізніше цю інформацію підтвердив і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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