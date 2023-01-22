Міністр оборони Німеччини анонсував перший візит до Києва

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом здійснить візит до України, можливо, протягом наступних чотирьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild am Sonntag .

Пісторіус сказав, що точні дати поїздки поки що не може назвати.

"Однак безперечно те, що я швидко вирушу в Україну. Можливо, навіть протягом наступних чотирьох тижнів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку.

Німецьке видання Spiegel писало про те, що крісло міністра оборони Німеччини може зайняти міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус. Пізніше цю інформацію підтвердив і канцлер Німеччини Олаф Шольц.