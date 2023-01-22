Министр обороны Германии анонсировал первый визит в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время совершит визит в Украину, возможно, в течение следующих четырех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild am Sonntag .

Писториус сказал, что точные даты поездки пока не может назвать.

"Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь в Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель", - отметил министр.

Напомним, 16 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку.

Немецкое издание Spiegel писало о том, что кресло министра обороны Германии может занять министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Позже эту информацию подтвердил и канцлер Германии Олаф Шольц.