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Министр обороны Германии анонсировал первый визит в Киев

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Берлин, Воскресенье 22 января 2023 01:40
Министр обороны Германии анонсировал первый визит в Киев Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время совершит визит в Украину, возможно, в течение следующих четырех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild am Sonntag.

Писториус сказал, что точные даты поездки пока не может назвать.

"Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь в Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель", - отметил министр.

Напомним, 16 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку.

Немецкое издание Spiegel писало о том, что кресло министра обороны Германии может занять министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Позже эту информацию подтвердил и канцлер Германии Олаф Шольц.

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