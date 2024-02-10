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Міністр оборони Нідерландів: військова допомога Україні не повинна мати обмежень

Фото: Кайса Оллонгрен, міністр оборони Нідерландів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Не повинно бути жодних обмежень, коли мова йде про військову допомогу Україні. Від цього також залежить безпека Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен в радіопрограмі NOS Met het Oog op Morgen.

"Коли мова йде про зброю, звичайну зброю, навчання та запчастини, як на мене, не повинно бути жодних кордонів", - заявила міністр та наголосила на важливості продовження надання допомоги Україні. 

За словами міністра, від військової підтримки виграє не лише Україна, але й безпека Нідерландів.

Зокрема вона розкритикувала одного з депутатів Нідерландів, який минулого тижня в Палаті представників заявив, що підтримка України є провокацією для Росії. 

"Це звук, який хоче чути Кремль. Ми повинні бути чесними щодо цього. Коли ви говорите: "Захід провокує Росію", це точно відлуння того, що також говорить Путін (Володимир Путін, диктатор, - ред.). Це неправдиве уявлення", - відзначила Оллонгрен. 

Допомога від Нідерландів України

Нідерланди після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації надають Україні не лише оборонну, а й фінансову допомогу. Наприкінці листопада глава МЗС Нідерландів оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України у 2024 році.

Також Нідерланди направили Україні танки та іншу військову техніку, а разом із Данією очолили авіаційну коаліцію.

22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни ухвалив рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

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