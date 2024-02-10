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Министр обороны Нидерландов: военная помощь Украине не должна иметь ограничений

Фото: Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Не должно быть никаких ограничений, когда речь идет о военной помощи Украине. От этого зависит безопасность Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен в радиопрограмме NOS Met het Oog op Morgen.

"Когда речь идет об оружии, обычном оружии, обучении и запчастях, как по мне, не должно быть никаких границ", - заявила министр и подчеркнула важность продолжения оказания помощи Украине. 

По словам министра, от военной поддержки выиграет не только Украина, но и безопасность Нидерландов.

В частности она раскритиковала одного из депутатов Нидерландов, который на прошлой неделе в Палате представителей заявил, что поддержка Украины является провокацией для России. 

"Это звук, который хочет слышать Кремль. Мы должны быть честными в этом отношении. Когда вы говорите: "Запад провоцирует Россию", это точно эхо того, что также говорит Путин (Владимир Путин, диктатор, - ред.). Это ложное представление", - отметила Оллонгрен.

Помощь от Нидерландов Украины

Нидерланды после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации оказывают Украине не только оборонную, но и финансовую помощь. В конце ноября глава МИД Нидерландов объявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд. евро для поддержки Украины в 2024 году.

Также Нидерланды направили Украине танки и другую военную технику, а вместе с Данией возглавили авиационную коалицию.

22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

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