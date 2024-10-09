Міністр оборони Ізраїлю скасував візит до США: названо причину

У Міноборони США не пояснили, чому Галант скасував свій візит, і направили журналістів до Міноборони Ізраїлю.

"Нам щойно повідомили, що міністр Галант відкладає свою поїздку до Вашингтона", - заявила на брифінгу прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх.

Як повідомляє ізраїльське видання Ynet, Галант сподівався, що його візит до США посилить координацію щодо Ірану, однак за кілька годин до від'їзду, Нетаньягу поставив дві попередні умови: телефонна розмова з Байденом і схвалення кабінетом міністрів реакції на дії Ірану.

Байден і його помічники говорили про можливу розмову з Нетаньягу ще з кінця вересня. Однак Білий дім не відразу відповів на запитання, чи запланована така зустріч.

Несподіване скасування візиту у вівторок відбулося на тлі зростаючої напруженості у відносинах між Ізраїлем та Іраном, адже Ізраїль зважує варіанти відповіді на вже другу за цей рік ракетну атаку Тегерана минулого тижня.

Байден заявив, що, на його думку, Ізраїль ще не вирішив, як відповісти Ірану, і додав, що на він би подумав про альтернативи ударам по іранських нафтових родовищах.

У вівторок Іран попередив Ізраїль не виконувати погрози відплати.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що будь-який напад на іранську інфраструктуру буде помстою, а високопоставлений іранський чиновник заявив країнам Перської затоки, що це буде "неприйнятним" і викличе відповідну реакцію, якщо вони дозволять використовувати свій повітряний простір проти Ірану.

Західні держави шукають дипломатичного рішення, побоюючись, що конфлікт може розхитати весь Близький Схід, відомий великими обсягами видобутку нафти.