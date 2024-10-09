Министр обороны Израиля отменил визит в США: названа причина

В Минобороны США не объяснили, почему Галант отменил свой визит, и направили журналистов в Минобороны Израиля.

"Нам только что сообщили, что министр Галант откладывает свою поездку в Вашингтон", - заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Как сообщает израильское издание Ynet, Галант надеялся, что его визит в США усилит координацию по Ирану, однако за несколько часов до отъезда, Нетаньяху поставил два предварительных условия: телефонный разговор с Байденом и одобрение кабинетом министров реакции на действия Ирана.

Байден и его помощники говорили о возможном разговоре с Нетаньяху еще с конца сентября. Однако Белый дом не сразу ответил на вопрос, запланирована ли такая встреча.

Неожиданная отмена визита во вторник произошла на фоне растущей напряженности в отношениях между Израилем и Ираном, ведь Израиль взвешивает варианты ответа на уже вторую за этот год ракетную атаку Тегерана на прошлой неделе.

Байден заявил, что, по его мнению, Израиль еще не решил, как ответить Ирану, и добавил, что на он бы подумал об альтернативах ударам по иранским нефтяным месторождениям.

Во вторник Иран предупредил Израиль не выполнять угрозы возмездия.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что любое нападение на иранскую инфраструктуру будет местью, а высокопоставленный иранский чиновник заявил странам Персидского залива, что это будет "неприемлемым" и вызовет ответную реакцию, если они позволят использовать свое воздушное пространство против Ирана.

Западные страны ищут дипломатическое решение, опасаясь, что конфликт может расшатать весь Ближний Восток, известный большими объемами добычи нефти.