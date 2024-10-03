Байден "обговорює" з Ізраїлем можливі удари по нафтових об'єктах Ірану

Наразі Ізраїль планує відповідь на ракетну атаку Тегерана. Для цього зараз ведуться відповідні переговори з США.

Про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Президент США, заявив, що "обговорює" удари Ізраїлю по іранських нафтових об'єктах, як можливу відповідь на ракетну атаку Тегерана у вівторок.

За даними видання, коментарі Байдена швидко призвели до стрімкого зростання цін на нафту.

Коли Байдена запитали, чи "дозволить" він Ізраїлю завдати удару у відповідь по Ірану. Президент США сказав, що вони лише "радять".

"Перш за все, ми не "дозволяємо" Ізраїлю, ми радимо Ізраїлю. І сьогодні нічого не станеться".