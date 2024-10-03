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Байден "обговорює" з Ізраїлем можливі удари по нафтових об'єктах Ірану

США, Четвер 03 жовтня 2024 19:30
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Байден "обговорює" з Ізраїлем можливі удари по нафтових об'єктах Ірану Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Наразі Ізраїль планує відповідь на ракетну атаку Тегерана. Для цього зараз ведуться відповідні переговори з США.

Про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Президент США, заявив, що "обговорює" удари Ізраїлю по іранських нафтових об'єктах, як можливу відповідь на ракетну атаку Тегерана у вівторок.

За даними видання, коментарі Байдена швидко призвели до стрімкого зростання цін на нафту.

Коли Байдена запитали, чи "дозволить" він Ізраїлю завдати удару у відповідь по Ірану. Президент США сказав, що вони лише "радять".

"Перш за все, ми не "дозволяємо" Ізраїлю, ми радимо Ізраїлю. І сьогодні нічого не станеться".

Нагадаємо, що в вівторок Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Тегеран випустив майже 200 балістичних ракет. Атаку відбили ізраїльські військові разом з американськими есмінцями.

Іран заявив, що атака була відповіддю на загибель ватажків ХАМАС та "Хезболли". Ізраїль своєю чергою пообіцяв відповідь. ЗМІ повідомили, що нібито влада Ізраїлю розглядає варіант з ударами по ядерних об'єктах Ірану. Американський президент Джо Байден заявив, що США не підтримують такий варіант.

Аналітики відзначають, що атака Ірану була провальною, а знищення ракет показало їх малоефективність та малу потужність.

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