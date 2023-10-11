Міністр оборони Естонії заявив про "механічне руйнування" газопроводу в Фінляндію

Пошкодження газопроводу Balticconnector між Естонією та Фінляндією було викликане "досить грубою силою". Слідчі нічого не виключають, але вже очевидно механічний вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Естонії Ханно Певкура агентству Reuters .

"Виразно видно, що ці пошкодження викликані досить грубою силою", - сказав він.

Він додав, що слідчі нічого не виключають на цьому етапі.

"Так що саме нам ще належить уточнити, але на даний момент швидше схоже, що це був механічний вплив або механічна руйнація", - додав міністр.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прямуючи на зустріч міністрів оборони альянсу для обговорення війни Росії проти України, заявив, що, якщо буде доведено, що збитки викликані нападом, на нього буде дано "єдину і рішучу" відповідь.

Інцидент стався трохи більше року після того, як більші газопроводи "Північний потік", що перетинають Балтійське море між Росією та Німеччиною, були пошкоджені вибухами, які влада назвала навмисною диверсією.

Диверсія на газопроводі

Газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднують Фінляндію та Естонію у Балтійському морі, були пошкоджені в ніч проти 8 жовтня. За словами командувача ВМС Естонії Юрі Саска, трубопровід, який для захисту був залитий бетоном, виглядає так, ніби "хтось розірвав його збоку".

За словами оператора телекомунікаційного кабелю Elisa, газопровід та телекомунікаційний кабель проходять паралельно, але на "значній відстані" один від одного.

Імовірно, пошкодження трубопроводу сталося у фінських водах, а прорив кабелю стався у водах Естонії, заявила фінська влада.