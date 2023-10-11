Генсек НАТО пообіцяв рішучу відповідь у разі диверсії на газопроводі у Фінляндії

Будь-який навмисний збиток критично важливої інфраструктури альянсу вимагатиме вжиття заходів у відповідь після того, як підводний газопровід був розірваний внаслідок передбачуваного акта диверсії у Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Виступаючи перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, Єнс Столтенберг заявив, що ця тема стоїть на порядку денному.

"Зараз головне - встановити, що сталося і як це могло статися, - заявив Столтенберг журналістам. - Якщо буде доведено, що це навмисний напад на найважливішу інфраструктуру НАТО, то це буде серйозно, але також зустрінеться єдиною і рішучою відповіддю з боку НАТО". .

Газопровід Balticconnector, що з'єднує країни-члени НАТО Фінляндію та Естонію, почав протікати у вихідні, і люди, знайомі із ситуацією, заявили у вівторок, що розслідування триває на підставі того, що це була диверсія. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив журналістам, що це було спричинено "зовнішнім джерелом", і відмовився припускати, хто може бути відповідальним.

За словами естонських військових, трубопровід, який був пошкоджений рано-вранці в неділю, 8 жовтня, розірваний з одного боку і зрушений з місця.

"Щось перемістило цю трубу з одного боку на іншу", - заявив командувач ВМС Естонії Юрі Саска естонському громадському телеканалу ERR. - Якщо я спробую намалювати картину побаченого, не показуючи вам її, то сама труба накривається бетонною оболонкою. І це виглядає так, ніби хтось відірвав її збоку, і бетон відколовся або відшарувався від пошкодженого місця.

Диверсія на газопроводі

Фінляндія зафіксувала невелику сейсмічну подію в момент пошкодження трубопроводу, повідомив сейсмолог Ярі Кортстрем із університету Хельсінкі. За його словами, потужність настільки мала, що кілограмів тротилу може бути достатньо, щоб викликати такий вибух, але немає впевненості в тому, що ця подія була викликана вибухом, сказав він.

Спочатку Фінляндія заявила, що ніщо не вказувало на вибух у Фінській затоці тієї ночі.

За словами Орпо, Фінляндія забезпечує безпеку критично важливої інфраструктури та підвищує пильність. Національне бюро розслідувань порушило кримінальну справу.

Патрульний корабель фінської прикордонної служби "Турва" у вівторок визначив місце витоку. Він знаходиться у винятковій економічній зоні Фінляндії, яка простягається на 200 морських миль від узбережжя, але за межами її територіальних вод – відмінність, яка може виявитися важливою, коли країни обмірковують свою відповідь.

Дані, зібрані Bloomberg, показують, що патрульний корабель перебував на місці пригоди протягом дня. Також було пошкоджено підводний кабель зв'язку між двома країнами.

Хоча розрив трубопроводу не має великого значення для ширшого європейського газового ринку, він порушує питання безпеки поставок, коли Європа вступає в зиму. Росія припинила постачання газу до Фінляндії у травні 2022 року, приблизно через тиждень після того, як скандинавська країна заявила, що подасть заявку на членство в НАТО у відповідь на вторгнення Москви до України.

Норвегія, ключовий постачальник газу до континентальної Європи, заявила, що підтримує підвищений рівень безпеки газової інфраструктури, запроваджений навесні 2022 року.