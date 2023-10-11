Министр обороны Эстонии заявил о" механическом разрушении" газопровода в Финляндию

Повреждение газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией было вызвано "довольно грубой силой". Следователи ничего не исключают, но уже очевидно механическое воздействие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Эстонии Ханно Певкура агентству Reuters .

"Отчетливо видно, что эти повреждения вызваны довольно грубой силой", - сказал он.

Он добавил, что следователи ничего не исключают на данном этапе.

"Так что именно, нам еще предстоит уточнить, но на данный момент скорее похоже, что это было механическое воздействие или механическое разрушение", - добавил министр.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, направляясь на встречу министров обороны альянса для обсуждения войны России против Украины, заявил, что, если будет доказано, что ущерб вызван нападением, на него будет дан "единый и решительный" ответ.

Инцидент произошел чуть больше года после того, как более крупные газопроводы "Северный поток", пересекающие Балтийское море между Россией и Германией, были повреждены взрывами, которые власти назвали преднамеренной диверсией.

Диверсия на газопроводе

Газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющие Финляндию и Эстонию в Балтийском море, были повреждены в ночь на 8 октября. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, трубопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядит так, будто "кто-то разорвал его с боку".

По словам оператора телекоммуникационного кабеля Elisa, газопровод и телекоммуникационный кабель проходят параллельно, но на "значительном" расстоянии друг от друга.

Предположительно, повреждение трубопровода произошло в финских водах, а прорыв кабеля произошел в водах Эстонии, заявили финские власти.