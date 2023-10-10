Аварія на газопроводі Balticconnector: Фінляндія почала розслідування за фактом вандалізму
Фінляндія вважає, що газопроводу Balticconnector, що йде з Естонії, могло бути навмисно завдано пошкодження. Правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму.
Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.
Він сказав, що ймовірно, що витік був викликаний зовнішніми діями. Уряд Фінляндії уважно стежить за ситуацією, і розслідування витоку перебуває на ранній стадії.
"Поки що зарано робити висновки про те, хто або що завдало шкоди", - каже він.
Орпо сказав, що у фінів немає причин для занепокоєння. Енергії та газу достатньо, а сервісні підключення працюють. Він не став розмірковувати про те, чи зможе Фінляндія, наприклад, скасувати демілітаризацію Аландських островів, якщо винуватцем виявиться Росія.
Точка пошкодження газопроводу розташована в економічній зоні Фінляндії, тобто в центральній частині Фінської затоки. Пошкодження кабелю сталося в тому ж географічному районі, але не в безпосередній близькості від газової труби.
Наразі розпочато досудове розслідування. Злочин являє собою вандалізм за обтяжуючих обставин.
Пошкодження газопроводу
У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців.
При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.
Пізніше стало відомо, що НАТО готове допомогти у розслідуванні пошкодження морського газопроводу Balticconnector, який розташований між Фінляндією та Естонією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.