Міністр оборони Британії у Києві: Путін має усвідомити, що не зможе перемогти у війні

Міністр оборони Британії Бен Воллес приїхав з візитом до Києва 24 травня. Він вже зустрівся зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну яку він розв’язав, незважаючи на те скільки він відправить на смерть російських солдат задля свого его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії", - сказав Воллес.

Він підкреслив, що право України на самооборону, яке надано Статутом ООН, є беззаперечним. Водночас росіяни продовжують цілеспрямовано націлюватися зброєю на населення України попри всі міжнародні закони та Женевську конвенцію.

Міністр оборони Британії зазначив, що РФ вже починає усвідомлювати, що партнери України будуть разом із нею у її праві на самооборону й допомагатимуть всіма можливими видами озброєння, включно з танками, ракетами Storm Shadow та винищувачами F-16.

Воллес додав, що союзники будуть завжди стояти пліч-о-пліч з Україною не лише у відсічі агресії РФ, але й після війни.

Окрім того, міністри оборони обговорили питання продовження підготовки українських бійців у Британії, перспективи щодо вступу України у НАТО, формулу мира президента Володимира Зеленського, а також пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги.

Підтримка Британії

Британія стала однією з перших країн, які підтримали Україну у відсічі російській агресії. Так, Лондон надав ЗСУ озброєння та техніку, зокрема, т анки Challenger.

Відразу після звільнення північних областей від загарбників до України приїхав колишній прем'єр Британії Борис, а чинний прем'єр Ріші Сунак не лише відвідав Київ, а й прийняв Зеленського у Лондоні.

До того ж, Британія бере участь у навчанні українських військових та заявила про готовність тренувати українських пілотів на винищувачах F-16. Британія разом із Нідерландами стали першими, хто приєднався до авіаційної коаліції.

Окрім того, Британія передала Україні ракети великої дальності, що призначені для високоточних ударів, Storm Shadow, більше про які ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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