Міністр МЗС Молдови відповів, чи підтримує об'єднання з Румунією

05:11 01.06.2026 Пн
2 хв
Яку умову він назвав головною?
aimg Катерина Коваль
Фото: міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой (facebook.com/mihaipopsoi)

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що проголосував би "за" на можливому референдумі про об'єднання з Румунією. За його словами, цю тему вже не можна замовчувати.

Що сказав міністр

В ефірі програми "Євробезпека" на Vocea Basarabiei Попшой зазначив: уніоністський рух в країні існував і існує - і це природно, з огляду на спільну історію. Питання об'єднання регулярно звучить від громадян на зустрічах із політиками.

"Ми маємо бути чесними і публічно обговорювати цю перспективу, в тій мірі, в якій вона може стати реалістичною. За 30 років незалежності цього так і не сталося", - сказав він.

"Будучи громадянином Румунії, я не можу проголосувати "проти", - відповів міністр на питання, як би він проголосував на референдумі.

Умови для об'єднання

Попшой підкреслив: конкретні кроки в напрямку об'єднання можливі лише тоді, коли з'явиться значна підтримка з обох берегів Пруту - як у Молдові, так і в Румунії.

"Коли буде така відкритість і підтримка з обох боків - можливо, колись, у найближчому чи більш віддаленому майбутньому, ми зможемо говорити про це більш предметно", - сказав він.

Пріоритет - євроінтеграція

Попшой наголосив: наразі стратегічний пріоритет Молдови - вступ до Євросоюзу. "Ми зосереджені на євроінтеграції, щоб возз'єднатися у великій європейській родині - разом із братами по той бік Пруту та всіма партнерами, які нас підтримують", - підсумував він.

Заява Попшоя прозвучала на тлі активізації євроінтеграційного курсу Молдови. Нещодавно глава євродипломатії Кая Каллас закликала прийняти Молдову до ЄС якнайшвидше, за її словами, противників вступу країни до блоку наразі немає.

Тема об'єднання з Румунією також не нова. Раніше в Бухаресті заявляли про готовність серйозно і в один момент розпочати переговори про об'єднання з Молдовою, але лише якщо Кишинів сам розглядає такий варіант.

