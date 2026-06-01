Министр МИД Молдовы ответил, поддерживает ли объединение с Румынией

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что проголосовал бы "за" на возможном референдуме об объединении с Румынией. По его словам, эту тему уже нельзя замалчивать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vocea Basarabiei.
Что сказал министр
В эфире программы "Евробезопасность" на Vocea Basarabiei Попшой отметил: унионистское движение в стране существовало и существует - и это естественно, учитывая общую историю. Вопрос объединения регулярно звучит от граждан на встречах с политиками.
"Мы должны быть честными и публично обсуждать эту перспективу, в той мере, в какой она может стать реалистичной. За 30 лет независимости этого так и не произошло", - сказал он.
"Будучи гражданином Румынии, я не могу проголосовать "против", - ответил министр на вопрос, как бы он проголосовал на референдуме.
Условия для объединения
Попшой подчеркнул: конкретные шаги в направлении объединения возможны лишь тогда, когда появится значительная поддержка с обоих берегов Прута - как в Молдове, так и в Румынии.
"Когда будет такая открытость и поддержка с обеих сторон - возможно, когда-то, в ближайшем или более отдаленном будущем, мы сможем говорить об этом более предметно", - сказал он.
Приоритет - евроинтеграция
Попшой подчеркнул: сейчас стратегический приоритет Молдовы - вступление в Евросоюз. "Мы сосредоточены на евроинтеграции, чтобы воссоединиться в большой европейской семье - вместе с братьями по ту сторону Прута и всеми партнерами, которые нас поддерживают", - подытожил он.
Заявление Попшоя прозвучало на фоне активизации евроинтеграционного курса Молдовы. Недавно глава евродипломатии Кая Каллас призвала принять Молдову в ЕС как можно быстрее, по ее словам, противников вступления страны в блок пока нет.
Тема объединения с Румынией также не нова. Ранее в Бухаресте заявляли о готовности серьезно и в один момент начать переговоры об объединении с Молдовой, но только если Кишинев сам рассматривает такой вариант.