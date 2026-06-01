Министр МИД Молдовы ответил, поддерживает ли объединение с Румынией

05:11 01.06.2026 Пн
2 мин
Какое условие он назвал главным?
aimg Екатерина Коваль
Фото: министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой (facebook.com/mihaipopsoi)

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что проголосовал бы "за" на возможном референдуме об объединении с Румынией. По его словам, эту тему уже нельзя замалчивать.

Что сказал министр

В эфире программы "Евробезопасность" на Vocea Basarabiei Попшой отметил: унионистское движение в стране существовало и существует - и это естественно, учитывая общую историю. Вопрос объединения регулярно звучит от граждан на встречах с политиками.

"Мы должны быть честными и публично обсуждать эту перспективу, в той мере, в какой она может стать реалистичной. За 30 лет независимости этого так и не произошло", - сказал он.

"Будучи гражданином Румынии, я не могу проголосовать "против", - ответил министр на вопрос, как бы он проголосовал на референдуме.

Условия для объединения

Попшой подчеркнул: конкретные шаги в направлении объединения возможны лишь тогда, когда появится значительная поддержка с обоих берегов Прута - как в Молдове, так и в Румынии.

"Когда будет такая открытость и поддержка с обеих сторон - возможно, когда-то, в ближайшем или более отдаленном будущем, мы сможем говорить об этом более предметно", - сказал он.

Приоритет - евроинтеграция

Попшой подчеркнул: сейчас стратегический приоритет Молдовы - вступление в Евросоюз. "Мы сосредоточены на евроинтеграции, чтобы воссоединиться в большой европейской семье - вместе с братьями по ту сторону Прута и всеми партнерами, которые нас поддерживают", - подытожил он.

Заявление Попшоя прозвучало на фоне активизации евроинтеграционного курса Молдовы. Недавно глава евродипломатии Кая Каллас призвала принять Молдову в ЕС как можно быстрее, по ее словам, противников вступления страны в блок пока нет.

Тема объединения с Румынией также не нова. Ранее в Бухаресте заявляли о готовности серьезно и в один момент начать переговоры об объединении с Молдовой, но только если Кишинев сам рассматривает такой вариант.

