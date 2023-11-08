Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке. В ближайшее время она будет рассмотрена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Верховной рады Руслана Стефанчука.

"В Верховную раду Украины поступило заявление Министра молодежи и спорта Украины Гутцайта Вадима Марковича об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время", - пишет Стефанчук.

Фото: Министр молодежи и спорта Гутцайт написал заявление об отставке (facebook.com/stefanchuk.official)

Что предшествовало?

Вчера, 7 ноября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал увольнение одного из министров Кабинета министров. Он не называл имени, впрочем, как утверждал народный депутат Ярослав Железняк, речь идет о министре спорта Вадиме Гутцайте. Также информация была подтверждена источником РБК-Украина.

Что известно о Гутцайте?

Ранее Гутцай отличился как украинский фехтовальщик, саблист и олимпийский чемпион. В марте 2020 года он занял должность министра молодежи и спорта. Также с 17 ноября 2022 года он был назначен на должность президента Национального олимпийского комитета Украины.

О вероятности отставки Гутцайта говорили еще в начале текущего года. Тогда же, среди претендентов на вылет были еще семь министров.