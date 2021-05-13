UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Министр иностранных дел Колумбии подала в отставку на фоне массовых протестов

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Колумбии Клаудия Блюм подала в отставку на фоне не прекращающихся протестов. В своем обращении к президенту страны Ивану Дуке она поблагодарила за оказанное ей доверие.

Об этом сообщает Reuters.

“Я благодарна за огромное доверие, которое вы оказали мне, когда назвали меня на эту важную роль”, - написала Блюм в своем обращении к Дуке.

Отставка главы МИД Колумбии последовала за уходом бывшего министра финансов страны Альберто Карраскильи. Он покинул свой пост в начале мая после массовых протестов против отмененной налоговой реформы.

Напомним, в конце апреля в Колумбии начались протесты из-за налоговой реформы, однако после они стали антиправительственными. Демонстранты требовали от правительства принятия мер по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.

Отметим, в Колумбии в ходе протестов умерли 17 человек. Еще 800 получили ранения.

Ранее сообщалось, что президент Колумбии согласился отменить предложенную налоговую реформу, которая вызвала негодование и протесты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестКолумбия