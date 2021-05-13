Министр иностранных дел Колумбии подала в отставку на фоне массовых протестов

Министр иностранных дел Колумбии Клаудия Блюм подала в отставку на фоне не прекращающихся протестов. В своем обращении к президенту страны Ивану Дуке она поблагодарила за оказанное ей доверие.

Об этом сообщает Reuters.

“Я благодарна за огромное доверие, которое вы оказали мне, когда назвали меня на эту важную роль”, - написала Блюм в своем обращении к Дуке. Отставка главы МИД Колумбии последовала за уходом бывшего министра финансов страны Альберто Карраскильи. Он покинул свой пост в начале мая после массовых протестов против отмененной налоговой реформы.