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В ходе протестов в Колумбии погибли 17 человек

Новина українською → Колумбия, Вторник 04 мая 2021 04:29
В ходе протестов в Колумбии погибли 17 человек Фото: (instagram.com/linaprieto.18)
Автор: Даша Харченко

В ходе массовых протестов против налоговой реформы в Колумбии погибли 17 человек. Более 800 получили ранения.

Об этом сообщает ВВС.

Среди погибших один полицейский. Всего задержали 431 человека.

Ранее правозащитные группы заявили о злоупотреблениях со стороны полиции, особенно в Кали, и заявили, что погибло более 20 человек.

Напомним, президент Колумбии Иван Дуке заявил, что отменит предложенную налоговую реформу после жестоких протестов и широкой оппозиции законодателей.

По словам Дуке, реформа, на которой правительство настаивает, жизненно важна для стабилизации финансов Колумбии, поддержания ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ.

После этого министр финансов Колумбии Альберто Карраскилья подал в отставку после того, как правительство заявило, что отзовет предложение о налоговой реформе.

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