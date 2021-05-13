Міністр закордонних справ Колумбії подала у відставку на тлі масових протестів

Міністр закордонних справ Колумбії Клаудія Блюм подала у відставку на тлі протестів, що не припиняються. У своєму зверненні до президента країни Івана Дука вона подякувала за надану їй довіру.
Про це повідомляє Reuters.
"Я вдячна за величезну довіру, яку Ви надали мені, коли назвали мене на цю важливу роль", - написала Блюм у своєму зверненні до Дуке.
Відставка глави МЗС Колумбії послідувала за відходом колишнього міністра фінансів країни Альберто Карраскільї. Він покинув свою посаду на початку травня після масових протестів проти скасованої податкової реформи.
Нагадаємо, наприкінці квітня в Колумбії почалися протести через податкову реформу, проте після вони стали антиурядовими. Демонстранти вимагали від уряду вжиття заходів по боротьбі з бідністю, насильством з боку поліції і нерівністю в системах охорони здоров'я та освіти.
Відзначити, у Колумбії в ході протестів померли 17 осіб. Ще 800 отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що президент Колумбії погодився скасувати запропоновану податкову реформу, яка викликала обурення і протести.