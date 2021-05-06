Колумбия прекращает экспорт кофе из-за перекрытия дорог. Протесты продолжаются

Колумбия прекращает экспорт кофе. Это произошло из-за перекрытия дорог в результате антиправительственных протесто в.

Глава федерации производителей Роберто Велес заявил по телефону изданию, что теперь экспорт кофе невозможен.

"Мы полностью остановлены, экспорт остановлен, кофе не идет ни в порты, ни внутри страны", - прокомментировал ситуацию Велес.

Он объяснил, что п о всей стране возникли блокады дорог. Одна из основных блокад заключается в предотвращении доставки товаров в крупный порт Буэнавентура. От этого страдают фермеры в провинциях Уила, Валле-дель-Каука, Каука и Нарино, которые собирают свой основной урожай.

"У нас нет оценки того, сколько поставок кофе было остановлено, но у нас 4 или 5 дней не было возможности экспортировать", - сказал Велес.

Он отметил, что складские площади еще не перегружены, но могут стать таковыми, если протесты продолжатся.

Велес добавил, что протестующие и правительство должны попытаться наладить свои разногласия, чтобы не разрушать национальную экономику.