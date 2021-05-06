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Колумбия прекращает экспорт кофе из-за перекрытия дорог. Протесты продолжаются

Новина українською → Колумбия, Четверг 06 мая 2021 07:13
Колумбия прекращает экспорт кофе из-за перекрытия дорог. Протесты продолжаются Фото: протесты в Колумбии продолжаются(twitter.com/CanalCapital)
Автор: Наталья Скороход

Колумбия прекращает экспорт кофе. Это произошло из-за перекрытия дорог в результате антиправительственных протестов.

Об этом сообщает Reuters.

Глава федерации производителей Роберто Велес заявил по телефону изданию, что теперь экспорт кофе невозможен.

"Мы полностью остановлены, экспорт остановлен, кофе не идет ни в порты, ни внутри страны", - прокомментировал ситуацию Велес.

Он объяснил, что по всей стране возникли блокады дорог. Одна из основных блокад заключается в предотвращении доставки товаров в крупный порт Буэнавентура. От этого страдают фермеры в провинциях Уила, Валле-дель-Каука, Каука и Нарино, которые собирают свой основной урожай.

"У нас нет оценки того, сколько поставок кофе было остановлено, но у нас 4 или 5 дней не было возможности экспортировать", - сказал Велес.

Он отметил, что складские площади еще не перегружены, но могут стать таковыми, если протесты продолжатся.

Велес добавил, что протестующие и правительство должны попытаться наладить свои разногласия, чтобы не разрушать национальную экономику.

Отметим, что в Колумбии протесты начались из-за налоговой реформы, однако после они стали антиправительственными. Демонстранты требуют от правительства принятия мер по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.

Напомним, в Колумбии в ходе протестов умерли 17 человек. Еще 800 получили ранения.

Ранее сообщалось, что президент Колумбии согласился отменить предложенную налоговую реформу, которая вызвала негодование и протесты.

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