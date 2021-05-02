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Президент Колумбии отменил повышение налогов после протестов

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 22:53
Президент Колумбии отменил повышение налогов после протестов Фото: президент Колумбии Иван Дуке Маркес (presidencia.gov.co)
Автор: Александр Белоус

Президент Колумбии Иван Дуке заявил в воскресенье, 2 мая, что отменит предложенную налоговую реформу после жестоких протестов и широкой оппозиции законодателей. При этом он настаивает, что реформа все еще необходима для обеспечения финансовой стабильности.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В пятницу Дуке заявил, что законопроект будет пересмотрен, чтобы удалить некоторые из наиболее спорных моментов, в том числе выравнивание налога с продаж на коммунальные услуги и некоторые продукты питания.

Протесты против реформы привели к множеству смертей по всей стране с тех пор, как они начались в среду,

"Я прошу Конгресс отозвать закон, предложенный министерством финансов, и срочно наработать новый закон, который является результатом консенсуса, во избежание финансовой неопределенности", - сказал Дуке в видеообращении.

По словам Дуке, реформа, на которой правительство настаивает, жизненно важна для стабилизации финансов Колумбии, поддержания ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ.

По словам Дуке, существует консенсус в отношении необходимости введения временных налогов на бизнес и дивиденды, увеличения подоходного налога для самых богатых и ужесточения государственных мер жесткой экономии.

Центральный банк предупредил в пятницу, что отказ одобрить реформу может оказать негативное влияние на экономику, в то время как потеря кредитного рейтинга страны инвестиционного уровня уже учтена многими инвесторами.

Законодатели, профсоюзы и другие группы приветствовали это объявление как победу. В некоторых районах можно было услышать традиционный протест, во время которого люди бьют кастрюли и сковороды.

Пока нет точного национального подсчета смертей, связанных с протестами, на фоне грабежей, разрушения общественного транспорта и блокады дорог в нескольких городах. Правозащитные группы заявили о злоупотреблениях со стороны полиции, особенно в Кали, и заявили, что погибло более 20 человек.

Отметим, Колумбия вошла в список стран, наименее стойких к COVID-19

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