Міністр Франції у справах Європи відвідає Київ: на кону членство України в ЄС

За словами Аддада, його візит стане частиною ширшого діалогу між Києвом та європейськими столицями напередодні ключових рішень ЄС щодо подальшого розширення.

"Я буду в Україні у вересні, щоб продовжити наші переговори: мета – швидко розпочати першу частину переговорів", - заявив Аддад.

Міністр підкреслив, що Париж повністю підтримує прагнення України приєднатися до європейської спільноти.

"Росія не має права вето щодо політичного майбутнього України. <...> Україна має суверенне право обирати свої альянси та свій політичний напрямок", - зазначив чиновник.

Крім того, Аддад заявив, що в недавній розмові з Тарасом Качкою, віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції, вони обговорювали, що вступ до Євросоюзу це вимогливий та тривалий процес, який передбачає далекосяжні реформи для гарантування верховенства права, боротьби з корупцією, незалежності судової влади, захисту меншин тощо.