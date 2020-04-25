Министр финансов Украины подтвердил намерение вовремя погашать долги

Украина планирует вовремя погашать свои долговые обязательства в 2020 году и будет направлять на эти цели средства, которые планирует получить от Международного валютного фонда (МВФ) и других зарубежных партнеров. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью агентству Reuters.

Украину ожидает в конце мая первый крупнейший в этом году платеж: Киеву предстоит погасить пятилетние внешние облигации на 1 млрд долларов, выпущенные под гарантии правительства США.

"Несмотря на кризис, сложившейся в связи с распространением коронавируса, мы планируем выполнять наши долговые обязательства. Украина выполняет своевременно и в полном объеме свои финансовые обязательства, и мы не видим причин для отклонения от этого подхода в будущем", - добавил министр.

Он сказал, что правительство не собирается выходить на рынки капитала в этом году после того, как в январе разместило евробонды на сумму 1,25 миллиарда евро, что примерно достаточно для покрытия внешних коммерческих долговых обязательств.

"Учитывая, что остальные погашения внешнего государственного долга - это погашения официальным кредиторам, дальнейшее выполнение плана внешних заимствований мы планируем через получение финансирования от наших международных партнеров", - сказал министр.

Согласно бюджету 2020 года, Украина планирует занять более 9 млрд долларов из внешних источников, в то время как на внешние долговые платежи необходимо направить около 6,2 млрд долларов.

"Есть договоренность с МВФ, что в этом году средства, предусмотренные новой программой, будут поступать в бюджет, а не в резервы НБУ, как это было в предыдущих программах", - сказал Марченко.

По его словам, Украина финализирует переговоры о получении кредита DPL (Development Policy Loan) от Всемирного банка и ведет активные переговоры о предоставлении поддержки Украине с другими партнерами.

Украина надеется подписать соглашение с МВФ в мае, и это даст зеленый свет для других международных кредиторов. Но парламент должен сначала принять закон, который не позволяет возвращать активы бывшим владельцам неплатежеспособных банков. Закон считается противоречащим интересам Игоря Коломойского.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле Министерство финансов Украины обновило график помесячных платежей по государственному долгу в 2020 году по действующим соглашениям. Согласно графику, всего в 2020 году Украина должна выплатить по 449,75 млрд грн. При этом в январе-марте уже было выплачено 93,47 млрд грн. Таким образом, до конца года необходимо выплатить 356,28 млрд грн. В апреле выплаты составят 24,45 млрд грн. Пиковые выплаты придутся на май (68,22 млрд грн) и сентябрь (80,82 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020 - 2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов.