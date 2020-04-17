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Эксперты спрогнозировали влияние выплат по госдолгу на курс доллара

Новости » Финансовый кризис 2020     17.04.2020 - 17:01
Эксперты спрогнозировали влияние выплат по госдолгу на курс доллара
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Украина накопила достаточно резервов для выплат в мае

Пиковые выплаты по государственному долгу Украины не повлияют на курс доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, уже в мае Украине предстоит осуществить пиковые платежи по госдолгу 68,22 млрд гривен. Больше в этом году придется платить только в сентябре - 80,82 млрд гривен.

"Однако предстоящие в ближайший месяц выплаты вряд ли существенно повлияют на валютный рынок. На текущий момент международные резервы составляют около 25 млрд долларов. Ни Минфину, ни НБУ не придется выходить на рынок для покупки валюты специально для нужд обслуживания долга, эта валюта уже имеется в наличии", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле Министерство финансов Украины обновило график помесячных платежей по государственному долгу в 2020 году по действующим соглашениям. Согласно графику, всего в 2020 году Украина должна выплатить по 449,75 млрд грн. При этом в январе-марте уже было выплачено 93,47 млрд грн. Таким образом, до конца года необходимо выплатить 356,28 млрд грн. В апреле выплаты составят 24,45 млрд грн. Пиковые выплаты придутся на май (68,22 млрд грн) и сентябрь (80,82 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020 - 2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов.

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Темы: Курс доллара
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