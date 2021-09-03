Министр финансов назвал желаемую дату запуска пенсионной реформы в Украине

"Мы на пороге пенсионной реформы. Так получилось, что мы вовлеклись в этот процесс. И мы ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах", - сказал он.

По его словам, Министерство финансов участвует в подготовке пенсионной реформы, поскольку "для запуска пенсионной реформы нужно будет искать фискальное пространство". "Это идет речь о накопительном или обязательном уровне. И поэтому именно государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения", - сказал Марченко.

Министр напомнил, что сейчас идет активная дискуссия, в каком формате будет запуск пенсионной реформы, "но профессиональная среда, рынок и общество наверняка готовы к этой реформе".