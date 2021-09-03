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Міністр фінансів назвав бажану дату запуску пенсійної реформи в Україні

Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів України Сергій Марченко сподівається на початок пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Мінфін розробляє документи та шукає способи запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на Марченка на 7-му Українському фінансовому форумі групи ICU, який транслювався на Youtube.

"Ми на порозі пенсійної реформи. Так вийшло, що ми залучилися до цього процесу. І ми шукаємо способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках", - сказав він.

За його словами, Міністерство фінансів бере участь у підготовці пенсійної реформи, оскільки "для запуску пенсійної реформи потрібно буде шукати фіскальний простір". "Це йде мова про накопичувальний або обов'язковий рівень. І тому саме державний бюджет буде ключовим механізмом перерозподілу", - сказав Марченко.

Міністр нагадав, що зараз іде активна дискусія, в якому форматі буде запуск пенсійної реформи, "але професійне середовище, ринок і суспільство напевно готові до цієї реформи".

Нагадаємо, 26 травня у Кабміні відбулася нарада щодо пенсійної реформи, після якої прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах щодо запровадження накопичувальної пенсії.

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