Міністр фінансів назвав бажану дату запуску пенсійної реформи в Україні

"Ми на порозі пенсійної реформи. Так вийшло, що ми залучилися до цього процесу. І ми шукаємо способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках", - сказав він.

За його словами, Міністерство фінансів бере участь у підготовці пенсійної реформи, оскільки "для запуску пенсійної реформи потрібно буде шукати фіскальний простір". "Це йде мова про накопичувальний або обов'язковий рівень. І тому саме державний бюджет буде ключовим механізмом перерозподілу", - сказав Марченко.

Міністр нагадав, що зараз іде активна дискусія, в якому форматі буде запуск пенсійної реформи, "але професійне середовище, ринок і суспільство напевно готові до цієї реформи".